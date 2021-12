Uomini e Donne, l’amato protagonista del Trono Over lascia: i motivi

Il protagonista del Trono Over ha confermato: lascia Uomini e Donne. Ecco i motivi della sua scelta spiegati nel corso di un’intervista.

Uno dei protagonisti del Trono Over lascia Uomini e Donne. In un’intervista al magazine della trasmissione, ha concesso un’intervista per spiegare le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta. A parlare è Costabile Albore, arrivato in studio proprio per corteggiare Gemma Galgani, che da una decina di anni cerca il vero amore in Tv.

Costabile ha spiegato il motivo del suo allontanamento: dopo che la frequentazione con Gemma è stata chiusa per volontà della stessa dama, per lui si è creato un vuoto. L’uomo, che vive a Sharm El Sheik, ha dunque sentito che era necessario prendersi una pausa, anche per fare chiarezza nei suoi sentimenti.

Uomini e Donne, Costabile tornerà in trasmissione?

Costabile non ha dunque escluso di fare il suo ritorno a Uomini e Donne. Allo stesso tempo, non ha nascosto neanche il rimpianto per come la relazione fra lui e Gemma si sia conclusa. Da quando era arrivato in studio, infatti, si era mostrato del tutto impermeabile alle continue critiche di Tina Cipollari nei confronti della dama torinese.

Secondo Costabile, però, Gemma dovrebbe dare maggiore attenzione a ciò che conta davvero nella vita. Non è dunque il messaggio del buongiorno, o nel suo caso il messaggio inviato per errore a lei invece che a sua figlia, ma i momenti trascorsi insieme. Il rimpianto c’è: se la Galgani fosse venuta a Sharm El Sheik, come sarebbero andate le cose fra loro?