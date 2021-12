L’ex protagonista della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e fidanzato di Giulia Stabile, Sangiovanni, ha preso una decisione che ha sconvolto i fan.

La scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ha visto trionfare a livello di performance e successo fuori dalla scuola tantissimi allievi. Diversi di questi protagonisti, date le loro spiccate doti canore e voglia di mettersi in gioco anche in sfide più importanti, hanno deciso di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, kermesse musicale che per il terzo anno di seguito sarà condotta dallo straordinario Amadeus.

I talenti della scorsa edizione di Amici che parteciperanno alla prossima kermesse musicale saranno Aka7even e Sangiovanni. Quest’ultimo in modo particolare, per poter presiedere e concorrere al Festival di Sanremo ha dovuto prendere una decisione che ha sconvolto però i suoi fan, i quali ci tenevano un sacco a vederlo.

Leggi anche >>> Manuel Bortuzzo, clamoroso colpo di scena: prima si pente e poi lo rifà – VIDEO

Sangiovanni, la decisione sconvolge i fan: “Mi dispiace tantissimo”

Sangiovanni, cantante ex allievo di Amici 20, ha rinviato il suo tour. Il fidanzato di Giulia Stabile non ha specificato il motivo del rinvio del tour 2022, per cui non è detto che sia per i nuovi contagi e quindi per evitare che il virus si propagasse a macchia d’olio.

Su Instagram Sangiovanni ha espresso il suo rammarico ed ha annunciato le nuove date del tour. “Che dire, mi dispiace tantissimo che le date siano state rinviate. Non vedevo l’ora di vedervi, di cantare insieme a tutti voi”.

Queste le nuove date del tour 2022 di Sangiovanni: 2 maggio 2022 Torino Venaria (recupero dell’8 gennaio) – Concordia. 3 maggio 2022 Torino Venaria (recupero del 9 gennaio) – Concordia. 5 maggio 2022 Milano (recupero del 12 gennaio) – Alcatraz. 12 maggio 2022 Napoli (recupero del 22 gennaio) – Pala Partenope. 15 maggio 2022 Roma (recupero del 26 gennaio) – Atlantico Live. 16 maggio 2022 Roma (recupero del 27 gennaio) – Atlantico Live. 22 maggio 2022 Milano (recupero del 14 gennaio) – Alcatraz.

23 maggio 2022 Milano (recupero del 15 gennaio) – Alcatraz. 26 maggio 2022 Firenze (recupero del 19 gennaio) – Tuscany Hall. 27 maggio 2022 Firenze (recupero del 20 gennaio) – Tuscany Hall. 29 maggio 2022 Roma (recupero del 29 gennaio 2022) – Atlantico Live.