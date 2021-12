Royal Family, scoppia la bomba: relazione tra William e una star della musica

Bomba di gossip per la Royal Family. Infatti il Principe William avrebbe avuto una relazione con una star della musica: scopriamo chi è.

Una nuova voce di gossip scuote la Royal Family, con il Principe Harry che avrebbe avuto una relazione con una star della musica internazionale. Stiamo parlando di Britney Spears ed a rivelarlo ci avrebbe pensato il biografo Christopher Andersen. Secondo il giornalista statunitense, inoltre, Britney non sarebbe l’unica ex celebre del Duca di Cambridge e che fino ad oggi sono rimaste nascoste.

La voce riportata da Andersen ha sollevato un vero e proprio polverone. Solo poche ore fa William e Kate Middleton hanno posato insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis, la cartolina di Natale come da tradizione. Nonostante ciò il biografo ha rivelato la relazione cibernetica tra William e la Spears, inoltre poi ha aggiunto: “aveva anche una sorta di relazione cibernetica simile con Lauren Bush, la modella e la nipote del presidente Bush“. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sulla relazione.

Royal Family, relazione segreta tra William e Britney Spears: la rivelazione

Stando al giornalista statunitense Christopher Andersen, il Principe William e Britney Spears avrebbero avuto una relazione segreta. Inoltre i due nonostante fossero in continuo contatto, non sarebbero mai riusciti ad incontrarsi. Il giornalista ha infatti scritto: “Potrebbero esserci state conversazioni telefoniche, ma non ricordo che siano mai riusciti a incontrarsi durante quel periodo“.

Inoltre in un’intervista a ITV rilasciata nel 2003, la stessa Britney aveva rivelato di aver scambiato delle mail con William. La pop-star internazionale, intervistata al Frank Skinner Show, aveva confermato una corrispondenza mail e che lui avrebbe dovuto andarla a trovare da qualche parte. Purtroppo però l’incontro non c’è mai stato, con i due che poco dopo hanno anche smesso di scambiarsi messaggi.