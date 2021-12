Roma, ambientalisti bloccano di nuovo la tangenziale. Automobilisti infuriati

Come già avevano fatto 24 ore prima, gli ambientalisti hanno nuovamente bloccato la tangenziale a Roma, poco prima dell’uscita via Salaria. Come si vede dal video diffuso attraverso il profilo Instagram di Welcome to Favelas, molti automobilisti si sono infuriati. Il motivo della protesta è l’aggravarsi della crisi climatica ed ecologica. Durante la protesta è intervenuta la polizia e la posizione degli ambientalisti ora è al vaglio dell’autorità giudiziaria.