Regina Elisabetta, tutto compromesso per sempre: incredibile addio che nessuno nemmeno lontanamente immaginava

Alcune dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan a Oprah Winfrey potrebbero seriamente compromettere il futuro della monarchia britannica. Assieme all’isola caraibica anche l’Australia potrebbe decidere di tagliare la corda con Londra. Su tale decisione potrebbero influire, non poco, le dure accuse rilasciate dai Sussex sulla Royal Family circa il razzismo.

Seppure l’Australia dal 1901 sia una monarchia costituzionale autonoma, resta comunque un legame con Londra. Questo, come sostiene la professoressa Jenny Hocking, membro del Comitato Nazionale del Movimento Repubblicano Australiano, presto potrebbe spezzarsi del tutto. Le dichiarazioni di Harry e Meghan Markle hanno alterato le opinioni sulla Royal Family.

Harry e Meghan, le loro dichiarazioni potrebbero compromettere il futuro della monarchia britannica

Raggiunta dall’Express la professoressa Jenny Hocking ha parlato di come Harry e Meghan siano riusciti a far passare la famiglia reale “al nostro livello”, sottolineando che: “Questo è sempre un pericolo per una monarchia”. Dunque, quel segreto reale di cui si è sempre parlato, probabilmente è stato smascherato dai duchi di Sussex.

