Rai 1, Mara Venier e Fabrizio Frizzi ancora una volta insieme: sta per succedere e per tutto il pubblico diventerà una grande emozione

Quando arriva dicembre, torna puntuale anche l’appuntamento con la solidarietà in casa Rai. Quello con la maratona benefica di Telethon 2021 che ha avuto un suo gustoso anticipo a Ballando con le Stelle ma vivrà il suo primo appuntamento vero con la serata allestita su Rai 1 domenica 12 dicembre.

La trentaduesima edizione della raccolta fondi per la lotto alle malattie genetiche rare andrà avanti per tutta la prossima settimana e avrà come conduttrice principale Mara Venier. Tutto comincerà con ‘Festa di Natale’, una serata speciale che vedrà alcuni ospiti d’eccezione come Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Stefano De Martino, Salvatore Esposito e Marco D’Amore da ‘Gomorra’ oltre a Ron e molti altri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, l’addio di una protagonista amatissima: pubblico ammutolito

Rai 1, Mara Venier e Fabrizio Frizzi ancora una volta insieme: il commosso ricordo della conduttrice

Un ruolo che Mara Venier ha fortemente voluto anche per ricordare nel migliore dei modi l’amico Fabrizio Frizzi, con il quale aveva vissuto in passato l’esperienza di Telethon. “Cinque anni fa, quando ancora non ero rientrata in Rai, fu proprio lui assieme a Telethon a volermi. Ho un bellissimo ricordo, loro in qualche maniera mi hanno fatto rientrare in casa. All’inizio del programma domenica ci sarà un ricordo dell’abbraccio meraviglioso che mi diede Fabrizio“.

E poi negli studi che portano il nome del conduttore romano, da venerdì 17 a domenica 19 dicembre la seconda parte della maratona solidale, trasmessa in varie fasce su Ra1, Ra2 e Rai3. Oltre alla Venier, si alterneranno altri volti storici come Anna Falchi, Beppe Convertini, Eleonora Daniele, Tiberio Timperi, Gigi e Ross, Paolo Belli, Lorena Bianchetti e Francesca Fialdini. Ultimo appuntamento, domenica 19 dicembre, con la puntata de ‘I Soliti Ignoti-Speciale Telethon’ condotta da Amadeus alle 20.30 sempre su Rai 1.