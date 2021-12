La bambina nella foto oggi è una famosissima attrice e conduttrice amatissima dal pubblico italiano. Basta un solo sguardo per capire di chi si tratta.

La bambina nella foto è nata da papà Filippo (italiano e originario di Napoli) e da mamma Alicia (di origini catalane). È nata a Barcellona il 24 novembre 1978 ed è cresciuta fra la suddetta città spagnola e Follonica. La passione per lo spettacolo la cattura sin da quando non era che una bambina e difatti il suo sogno nel cassetto era quello di diventare una grandissima donna di spettacolo. La dea bendata ascoltando le sue richieste ha deciso di accontentarla e così all’età di soli diciassette anni inizia la sua carriera da indossatrice.

Una volta maggiorenne si trasferisce nella città della moda per antonomasia, a Milano, dove continua a lavorare come modella. Dopo le passerelle arriva il giorno dell’esordio sul piccolo schermo.

Oggi è una famosa attrice e conduttrice, amatissima dal pubblico: la riconosci?

Nel 1998 la protagonista di oggi esordisce in televisione con il programma musicale Super, in onda su Italia 1, mentre il 31 dicembre 1999 passa alla Rai dove conduce su Rai Uno Millennium insieme a Michele Mirabella. L’anno successivo affiancando Giancarlo Magalli presenta Subbuglio su Rai Uno.

Nel 2001, dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston Sanremo Giovani al fianco di Pippo Baudo, per poi intraprendere la sua prima esperienza radiofonica su Hit Channel, trasmettendo ogni giorno in diretta. Tra il 2001 e il 2002 abbandona la Radio per tornare sul piccolo schermo per condurre dal Nonsolomoda su Canale 5 e Sanremo Giovani 2001 su Rai 1.

La sua prima esperienza sul set cinematografico arriva nel 2003 quando Pupi Avati la sceglie per affidarle il ruolo di protagonista femminile del film Il cuore altrove. Nel 2004 invece inizia a condurre Zelig al fianco del conduttore Claudio Bisio. Come avrete sicuramente capito tutti, la bambina nella foto è Vanessa Incontrada.