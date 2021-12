Nuova squadra per Cristiano Ronaldo: addio Manchester United

Dopo pochi mesi dal suo addio alla Juventus, i numeri raccontano di un Cristiano Ronaldo che non si è rivelato quel trascinatore che tutti pensavano: ecco le indiscrezioni sul suo imminente cambio di squadra.

Cristiano Ronaldo aveva subito sottolineato l’importanza che per lui potesse avere il ritorno al Manchester United, dove la sua carriera era iniziata a soli 16 anni. Inoltre, molte figure del management le vedeva come dei riferimenti paterni. L’idillio fra il club inglese e la star del calcio portoghese, però, potrebbe essere già finita dopo qualche mese.

Dopo aver conquistato il secondo posto in Premier League nel campionato 2020/21, il Manchester United si è affacciato a questa stagione con il chiaro intento di tornare ad essere campioni d’Inghilterra dopo quasi dieci anni. Inoltre, la brutta sconfitta in finale di Europa League con il Villareal aveva bisogno di essere cancellata velocemente.

Cristiano Ronaldo, ecco il commento dell’allenatore sul suo possibile cambio di squadra

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha deluso chi si aspettava di vedere un suo effetto trascinatore per la squadra. I Red Devils sono al sesto posto nel campionato inglese, fuori dalla “zona Europa”, e CR7 non si è confermato il goleador di cui tutti avevano memoria. Inoltre, Ronaldo sarebbe anche deluso dal cambio di allenatore.

Gli ingredienti per una dipartita dell’attaccante ci sarebbero tutte, e la squadra in cui molti lo vedrebbero come possibile nuovo ingaggio sarebbe proprio il Real Madrid. Questa notizia striderebbe con quanto dichiarato a fine agosto da Ancelotti in conferenza stampa: “Ronaldo? Non ho mai pensato di portarlo qui. Argomento chiuso“. È davvero chiuso?

Ecco alcune foto condivise da Jesse Lingard: ha conosciuto Cristiano Ronaldo quando aveva 16 anni e lui giocava negli Esordienti. Ora giocano insieme nel Manchester United.