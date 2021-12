Netflix, niente da fare: cancellata amata serie tv. I fan dovranno farsene una ragione, nonostante la grande attesa per la prima stagione

Non è durata molto la gloria della serie “Cowboy Bepop”, attesissima alla vigilia e spazzata via dopo una sola stagione. L’adattamento del famoso anime giapponese non ha riscontrato il successo atteso da Netflix e ha visto la propria cancellazione al termine del suo primo anno.

Il prodotto era basato sul popolare cartone animato giapponese del 1998 e sul relativo film anime del 2001. Netflix aveva iniziato a lavorare al progetto nel 2018, con una campagna pubblicitaria di prim’ordine. Anche una versione cinematografica live-action con Keanu Reeves era già in fase di sviluppo presso la Fox.

La mossa di cancellarlo arriva meno di tre settimane dopo il debutto dello show il 19 novembre sulla piattaforma streaming.

Netflix, niente da fare: cancellata la seconda stagione di ‘Cowboy Bepop’

La serie di 10 episodi ha ottenuto solo il 46% di voti positivi dalla critica sul famoso portale di recensioni ‘Rotten Tomatoes’. Secondo il sito Top 10 di Netflix, la serie ha accumulato quasi 74 milioni di ore di visualizzazione in tutto il mondo all’inizio del suo debutto, ma è crollata del 59% per la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre.

Gli addetti ai lavori hanno sottolineato che il tasso di rinnovo di Netflix per le serie sceneggiate che hanno due o più stagioni è del 60%, in linea con le medie del settore e, come tutti i verdetti di rinnovo, la decisione è stata presa analizzando il risultato di pubblico e il costo di produzione.

Il progetto è l’ultimo tentativo fallito di reinventare gli anime giapponesi come live-action, dopo ‘Dragonball Evolution’ del 2009, ‘Ghost in the Shell’ e ‘Death Note’ del 2017 .

La serie Cowboy Bebop ha come protagonisti John Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda nei panni di tre cacciatori di taglie, alias “cowboy“, che cercano tutti di sfuggire al passato.