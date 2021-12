Michael Schumacher, ora è ufficiale: nessuno si aspettava un epilogo simile. Ecco cosa sta succedendo

Lewis Hamilton si sta giocando non solo il campionato con Max Verstappen, ma anche l’ingresso definitivo nella storia della Formula 1. L’inglese potrebbe essere l’unico ad arrivare a otto titoli mondiali, staccando definitivamente Michael Schumacher. In molti ritenevano impossibile battere un record davvero straordinario, invece nemmeno 20 anni dopo l’inglese può riuscire nell’impresa clamorosa. Per farlo dovrà però arrivare davanti all’olandese della Red Bull, apparso piuttosto battagliero nella prima giornata di prove ad Abu Dhabi. Il venerdì sul circuito arabo ha mostrato una certa supremazia della Mercedes sul giro secco, mentre la scuderia anglo-austriaca ha confermato tutta la sua bontà sul passo gara. Verstappen e Perez sono molto costanti sia con le gomme medie che con quelle morbide. Servirà una vera impresa per superare il ‘Re Nero’, che a Yas Marina deve cancellare il brutto ricordo del 2016, quando venne battuto dal compagno Nico Rosberg. Quello rappresenta il suo unico k.o. dall’inizio dell’era ibrida (2004).

Michael Schumacher, Hamilton non può batterlo: 4 primati sono inattaccabili nel 2021

Esistono comunque ancora 4 record nel mondo della Formula 1 che sono in mano a Michael Schumacher e che Hamilton non può battere quest’anno, nemmeno portando a casa l’ottavo titolo iridato.

La prima statistica appannaggio di Schumi è quella dei campionati mondiali consecutivi. Hamilton ha dominato l’era ibrida dal 2014, perdendo solo il campionato 2016, venendo battuto dal compagno Nico Rosberg. Da quel momento ne ha vinti altri quattro consecutivi, rimanendo però dietro ai cinque di Schumacher con la Ferrari. Con quello di quest’anno potrebbe affiancarlo, ma servirà un’altra affermazione nel 2022 per sopravanzarlo definitivamente.

Il secondo record riguarda il maggior numero di vittorie in una sola stagione. L’ex pilota tedesco riuscì nell’impresa di aggiudicarsi 13 Gran Premi in un anno (2004). In questa speciale classifica è riuscito ad affiancarlo solo Sebastian Vettel, che nel 2013 dominò il campionato con la Red Bull, portando a casa il suo quarto titolo, prima dell’approdo in Ferrari. ‘Il Re Nero‘ è riuscito ad arrivare massimo ad 11 (negli ultimi 3 anni) e quest’anno può toccare al massimo quota 9.

Il terzo record è quello delle ‘Triplette’ o Grand Chelem, ovvero l’en plein all’interno di un week end di gara, con la conquista della pole position, del giro veloce e della vittoria senza perdere mai la vetta della classifica.

Schumacher ha il record nella storia di questo sport con 22, con Hamilton che insegue a quota 18. Anche per questo dovrà attendere il 2022 per sopravanzarlo.

Il quarto e ultimo primato è quello dei giri veloci in gara, l’unica statistica dove il vantaggio dell’ex alfiere della Ferrari è ancora cospicuo. Il tedesco ne vanta ben 77, mentre Hamilton è bloccato a quota 59. Per scavalcarlo serviranno almeno un altro paio di stagioni ad altissimi livelli, ammesso che Sir Lewis voglia restare nel Circus.