GF Vip 6, rivelazione choc nella casa: ha pensato al suicidio! Uno dei concorrenti ne ha parlato apertamente mandando in ansia i telespettatori

Il prolungamento dell’edizione odierna del GF Vip ha creato un po’ di scompiglio all’interno della casa. Gli inquilini di Cinecittà sono rinchiusi lì dallo scorso settembre e ora dovranno tirar dritti fino a marzo. Un vero tour de force a cui non tutti sono abituati. Tra discorsi più o meno seri e confessioni scottanti, c’è chi inizia a dare segni di cedimento. Inoltre con l’aumentare della conoscenza arrivano anche delle rivelazioni piuttosto intime, che stanno mandando fuori di testa anche i telespettatori. L’ultima ad essersi aperta sul suo passato (e sul futuro) è Katia Ricciarelli, affrontando un tema davvero delicato. Proprio poche ore fa ha pronunciato delle frasi ambigue riguardo al suicidio.

“E se me ne andassi ora?”, facendo riferimento alla fine della sua vita. D’altronde come ribadito più volte, la fama, il successo e i soldi per lei non sono così importanti, specie se non c’è qualcuno con cui poter condividere i propri sentimenti.

Nonostante la sua straordinaria carriera nella lirica, con un riconoscimento a livello mondiale davvero senza eguali, la Ricciarelli ha dichiarato più volte di essere realmente rinata con l’esperienza al Grande Fratello Vip. Nella puntata di venerdì 10 dicembre, Alfonso Signorini ha voluto sottolineare proprio questo, cercando anche di tirarla su.

Katia ha ammesso: “Vorrei sparire così in una nuvola e andarmene”. Poi con riferimento alla metafora del “Bacio del lago”, aggiunge: “Quando passeggio col cane vedo il lago e penso che bello se io me ne andassi ora lì, poi penso che sarebbe un’ingratitudine. Io ho due persone sole che contano nella mia vita e a loro chiedo scusa se ho pensato di finire. Uscirò da questa casa con un bagaglio enorme di gratitudine. A loro anche chiedo scusa del mio carattere un po’ così, severo, ma non da diva”.