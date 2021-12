GF Vip 6, dopo le indiscrezioni c’è la conferma: entrerà proprio lei – FOTO

È arrivata una prima conferma sul nome del nuovo ingresso nella casa del GF Vip 6. Dopo aver annunciato agli inquilini l’estensione del reality show, si è in attesa di sapere chi fra di loro accetterà di proseguire il percorso.

Nel corso della ventiseiesima puntata del GF Vip 6 si è annunciata l’estensione del programma fino al 14 marzo 2022 anche agli inquilini della casa. In attesa di sapere chi fra di loro deciderà di rimanere, è trapelata un’indiscrezione sul prossimo ingresso nella casa più spiata d’Italia: sarà ancora una donna.

Si tratta infatti della sorella del conduttore e ballerino Stefano De Martino. Si chiama Adelaide, ha 27 anni e fa l’influencer su Instagram. Vanta un profilo social da oltre 117 mila follower, dove racconta la sua quotidianità, i tanti momenti di vita familiare e le numerose feste a cui partecipa in giro per l’Italia.

GF Vip 6, cosa significa il nuovo ingresso nella casa

A lanciare la notizia del nuovo ingresso nel GF Vip 6 di Adelaide De Martino è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Con una Storia pubblicata su Instagram, ha spiegato di essere venuta a conoscenza che l’influencer è entrata in quarantena preventiva. Non si sa quando dovrebbe essere il suo ingresso, ma a questo punto potrebbe essere già il prossimo lunedì.

Dopo Biagio D’Anelli, Patrizia Pellegrini, Maria Monsè, Valeria Marini e Giacomo Urtis, ci sarà dunque almeno un altro nuovo concorrente. La maggioranza degli inquilini, salvo numerose uscite in questi giorni, rimarrà dunque femminile. Potrebbe arrivare un altro giro di nomination riservate solo alle donne della casa?

Ecco la notizia lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano:

In questo video, invece, si può vedere Adelaide in un simpatico tutorial di cucina insieme al fidanzato Emanuele Vicorito, “O’Pop” in Gomorra: