GF Vip 6, è accaduto di nuovo: duro colpo per Alfonso Signorini

Alfonso Signorini incassa un altro duro colpo. La serata per il conduttore non è andata come avrebbe voluto realmente: tutti i dettagli

Nulla da fare per Alfonso Signorini. Seppure i dati siano alti in termini di ascolti, l’amato conduttore non riesca a fare la differenza sul piccolo schermo. Nella serata di venerdì 10 dicembre 2021, Signorini si è dovuto scontrare con Antonella Clerici ma anche questa volta la battaglia è stata persa.

Difatti, al timone del Grande Fratello Vip 6 su Canale Canale Cinque, Alfonso Signorini è riuscito a conquistare l’attenzione di 2.979.000 spettatori con uno share del 19.2%. I colpi di scena legati ai coinquilini della casa più spiata d’Italia, dunque, non hanno aiutato il direttore di Chi a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti.

A conquistare una grande attenzione da parte del pubblico del piccolo schermo è stata invece Antonella Clerici. La bionda conduttrice al timone di The Voice Senior su Rai Uno ha catturato l’attenzione di 3.630.000 spettatori con uno share del 18.4%. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive e a tutti i programmi andati in onda nella serata di venerdì 10 dicembre: le preferenze del pubblico.

GF Vip 6, Alfonso Signorini incassa un altro colpo: battuto da Antonella Clerici. Tutte le preferenze del pubblico

Dunque, come dicevamo, Alfonso Signorini è stato battuto da Antonella Clerici in termini di ascolti. Rispettivamente al timone del GF Vip 6 e di The Voice Senior hanno catturato l’attenzione di 2.979.000 spettatori con il 19.2% di share e 3.630.000 spettatori con il 18.4% di share. Veniamo adesso a tutte le preferenze del pubblico sul piccolo schermo.

Rai2 ha proposto The Good Doctor 4 riuscendo a conquistare l’attenzione di 1.153.000 spettatori con il 4.8%. A seguire The Resident 3 è stato visto da 875.000 spettatori pari al 4.4%di share. Su Italia1 Le Iene Show è stato seguito da 1.049.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha tenuto incollati davanti al video 991.000 spettatori con il 5.6% di share.

Rai3 ha proposto Black Mafia riuscendo a conquistare l’attenzione di 414.000 spettatori e l’1.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha raccolto 759.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Tv8 il Best Of di Italia’s Got Talent ha conquistato 204.000 spettatori con l’1% su share. Infine sul Nove Fratelli di Crozza con l’ultima puntata della stagione ha segnato il 5.4% di share con 1.251.000 spettatori sintonizzati.