Miss Italia 2021, la conduttrice sarà un ex volto di Sanremo: è ufficiale

La finale di Miss Italia 2021 andrà in onda il 17 dicembre alle ore 21:00 in diretta streaming: scopri qual è il nome della conduttrice, che è stato appena confermato.

Manca ormai pochissimo perchè l’ottanduesima edizione di Miss Italia decreti la nuova regina di bellezza italiana che succederà a Martina Sambucini. La diretta non verrà più trasmessa dalla Rai, bensì da helbizlive.com, che è conosciuta come piattaforma di eventi sportivi ed in particolare delle partite di calcio della Serie B italiana.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, spunta il nome del vincitore: annuncio incredibile

NON PERDERTI >>> Manila Nazzaro, lutto improvviso per l’ex miss Italia: si è spenta una persona a lei cara

Patrizia Mirigliani rimane l’organizzatrice dell’evento e sembra ed approfitterà della presenza di Carolina Stramare durante la finale prevista per il 17 dicembre a partire dalle 21:00. L’ex Miss Italia, infatti, è ambasciatrice di helbizlive.com. In queste ore, è trapelata una notizia molto importante riguardo il programma, ovvero il nome della conduttrice.

Miss Italia 2021, qual è il nome della conduttrice

Davidemaggio.it ha reso noto che la conduttrice di Miss Italia 2021 sarà Elettra Lamborghini. La cantante, che ha appena lanciato il nuovo singolo “A mezzanotte”, sarà impegnata in un’intera settimana di selezione delle bellezze più belle, che culminerà con la finale prevista per il 17 dicembre.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, Anna Tatangelo e non solo: esclusioni da paura!

La cantante, che ha partecipato a Sanremo, Isola dei Famosi e Le Iene, accompagnerà gli spettatori nella conoscenza delle miss. La scelta di Elettra Lamborghini, che succede ad Alessandro Greco alla conduzione, denota il cambio di strategia di Patrizia Mirigliani che cerca così di rivolgersi ad un audience più adatta al pubblico del web.

Ecco uno spezzone video del nuovo singolo musicale natalizio di Elettra Lamborghini, “A mezzanotte“: