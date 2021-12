Ballando con le Stelle, l’addio di una protagonista amatissima: pubblico ammutolito. Il programma perde una delle sue colonne

Comunque vada a finire questa edizione di Ballando con le Stelle, ma lo sapremo soltanto fra una settimana, il programma di punta del serale di Rai 1 è destinato a cambiare. Dopo gli addii degli ultimi anni di storici volti come Samanta Togni, Raimondo Todaro e Veera Kinnunen (che rientrerà dalla maternità), eccone un altro.

Durante la semifinale di oggi, dedicata ai ripescaggi delle ultime coppie, Sara Di Vaira infatti ha annunciato il suo addio ufficiale al programma condotto di Milly Carlucci. L’affascinante ballerina toscana era una protagonista fissa dello show dal 2009 fino ad oggi, ma dalla prossima stagione non ci sarà.

Ha danzato con il fisico Valerio Rossi Albertini, sono stati eliminati dopo la seconda puntata e questa è stata anche la sua ultima volta. Un addio senza polemiche e senza

lacrime, solo dettato dalla voglia di provare anche altre esperienze nella vita e trobvare il tempo per dedicarsi ad altro.

Ballando con le Stelle, l’addio di una protagonista amatissima: qui aveva trovato anche l’amore

Sara Di Vaira aveva debuttato nella quinta edizione di Ballando con le Stelle in coppia con l’attore Maurizio Aiello e successivamente con Ron Moss. Poi ha conosciuto l’ex calciatore Marco Del Vecchio che da suo partner in pista per diverso tempo è anche diventato suo compagno di vita.

La coppia però non è durata anche se il suo impegno a Ballando è continuato: tanti sportivi come il pallavolista Luigi Mastrangelo, il velocista Andrew Howe, il rugbista Martin Castrogiovanni. Ma anche la vittoria con Lasse Matberg due anni fa e le esibizioni con Costantino della Gherardesca nel 2020.

E nell’ultima puntata, per Sara, anche la soddisfazione di veder esibire la figlia Brenda, che di cognome fa Gozzoli, finalista nel concorso parallelo a quello principale. Non ha vinto, ma tutte le polemiche legate alla sua presenza e al successo della settimana passata sono ormai cancellate.