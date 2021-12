Amazon Prime, come guardarlo gratis: offerta imperdibile

Spunta un metodo per ottenere Amazon Prime gratuitamente. Andiamo quindi a vedere la grande novità per tutti gli utenti.

Grandissima novità per tutti gli utenti, che adesso potranno ottenere un anno di Amazon Prime gratuitamente. Questa ovviamente non riguarda un’offerta del sito di e-commerce più famoso al mondo, ma di un servizio offerto dall’attivazione della carta Hype. Infatti fino al 31 dicembre 2021, tutti gli utenti che attiveranno HYPE Next e Premium e inseriranno il codice AMAZONPRIME, potranno ottenere 12 mesi gratuiti del servizio.

La promozione è valida anche per coloro che hanno già il Prime sul sito di Jeff Bezos. Infatti in quel caso verrà accumulato l’anno extra. Il codice sarà spedito all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione entro 30 giorni. Inoltre gli utenti dovranno assicurarsi di effettuare almeno un accesso all’applicazione dedicata. Mentre chi attiva la carta dovrà pagare almeno un canone intero di HYPE Premium oppure tre canoni di HYPE Next entro il 30 aprile 2022.

Amazon Prime gratis con la carta HYPE: che cos’è

Quindi se i clienti vorranno attivare la Carta Hype, potranno anche avere un anno di Prime gratuito. Hype è una carta-conto digitale realizzato da Banca Sella, innovativa ed indirizzata ad un pubblico giovanile. Con la carta è possibile fare tutte le operazioni classiche, dal prelievo di contanti fino al pagamento sia online che nei negozi, con i possessori che potranno acquistare anche i Bitcoin.

Inoltre ad oggi la carta di Banca Sella offre tre piani tariffari: Start, Next e Premium. Il primo, Start, è completamente gratuito ed include una carta prepagata contactless su circuito Mastercard con IBAN. Con questa carta è possibile prelevare senza commissioni da qualsiasi ATM bancario, bonifici gratuiti, acquistare online e nei negozi, portafoglio Bitcoin e programma cashback.

Il piano Next poi prevede un canone mensile di 2,90 euro ed al piano start aggiunge una carta di debito Mastercard, più accredito dello stipendio, bonifici periodici e istantanei gratuiti, controllo di spese da PC, gestione multibanca, protezione acquisti, ricarica illimitata e molto altro. Infine il piano Premium ha un canone mensile di 9,90 euro e prevede anche una carta di debito World Elite Mastercard, con zero commissioni in tutto il mondo oltre che tutti i vantaggi dei due piani precedenti.