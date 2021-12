Una Vita anticipazioni, Antonito colto in flagrante: guai seri per lui

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 svelano che Antonito non ha impiegato molto a farsi scoprire: guai seri per lui

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Nei passati episodi, Antonito ha rischiato grosso insieme a Natalia: qualcuno li ha sorpresi insieme -seppur in atteggiamento non intimi- ed ha fatto recapitare le foto a Lolita che ha chiesto spiegazioni.

Tuttavia, il politico tira un sospiro di sollievo fin quando non viene raggiunto da un ricattatore che ammette di avere foto di un bacio passionale tra lui e Natalia. Il ricattatore, però, è una donna: Natalia Quesada che farà di tutto per avvicinare a sé il bell’Antonito.

Anticipazioni Una Vita, Lolita becca Antonito e Natalia insieme

Quando Lolita vede le foto del suo amato e Natalia insieme, decide di sbatterlo fuori di casa, in preda ad un forte dolore. Antonito è affranto da quanto ha causato a Lolita, ma non sa che il peggio deve ancora venire. Una volta che il politico si reca verso casa a prendere le sue cose per andare via, incontra Natalia che si avvicina a lui con fare sensuale: in quel momento Lolita li becca insieme.

La Casado, infatti, stava rientrando in casa ed ha beccato i due sul fatto. Più tardi, però, si scoprirà che Natalia non è orgoglioso di quanto sta facendo: dietro i suoi gesti c’è lo zampino del fratello.