Studenti protestano al liceo Fermi di Roma per mancanza riscaldamenti: estintori

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi di Roma hanno protestato perché i termosifoni in aula sono spenti. Uno di loro, come si vede da questo video pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas, in segno di protesta ha agitato un estintore per strada davanti all’entrata, generando il divertimento dei compagni di scuola.