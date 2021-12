Sanremo 2022, durissimo colpo per gli italiani: niente Ariston per lei! Si era paventato un ruolo da co-conduttrice al fianco di Amadeus

Ormai manca poco all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Sarà la 72a edizione della kermesse canora più importante d’Italia. Alla conduzione è stato annunciato da diversi mesi Amadeus, confermato nel ruolo di direttore artistico per il terzo anno consecutivo. Almeno di clamorosi colpi di scena non ci sarà invece Fiorello, solida spalla nelle ultime due annate. Lo showman siciliano avrebbe declinato la proposta lasciando via libera a nuove candidature. In ballo ci sono anche nomi di prestigio come Roberto Benigni e Alessia Marcuzzi. In un recente articolo pubblicato sul settimanale Chi, si sarebbe fatto proprio il nome dell’ex conduttrice di Mediaset per affiancare Amadeus. L’ex volto de Le Iene e dell’Isola dei Famosi, è alla ricerca di un nuovo progetto ambizioso da sposare, dopo qualche mese di pausa. Il magazine aveva ipotizzato una sua presenza all’Ariston in almeno 3 delle 5 serate liguri.

LEGGI ANCHE >>> Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, la decisione è davvero assurda: fan allibiti!

LEGGI ANCHE >>> Ex star di Sanremo racconta la morte della figlia: brividi in diretta tv

Sanremo 2022, durissimo colpo per gli italiani: Alessia Marcuzzi non affiancherà Amadeus

Tuttavia, sulle pagine del settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha di fatto smentito la partecipazione di Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022.

Sule colonne del magazine si legge: “Persona vicine alla conduttrice romana fanno sapere ad Oggi che la kermesse canora ad ora non rientra nei pensieri e nei progetti di Alessia”. Finora dalla diretta interessata non sono arrivate notizie ufficiali in merito, nè conferme nè smentite. Insolitamente rispetto al passato, ci sono sul tavolo già tutti i nomi dei big in gara ma non c’è la certezza di chi sarà la spalla del presentatore.

Entrando nello specifico, Alberto Dandolo, nella sua rubrica “Pillole di gossip”, Alessia Marcuzzi al momento sarebbe “impegnata a far crescere le sue aziende di moda e cosmetici”. Quindi, almeno per ora, nessun approdo alla Rai e ipotesi Sanremo chiusa in un cassetto.