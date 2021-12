Sanremo 2022, Anna Tatangelo e non solo: esclusioni da paura!

A Sanremo 2022 i big in gara saranno 22 e qualcuno doveva pur essere escluso dalla competizione: nomi da paura!

Amadeus ha fatto una carneficina: gli esclusi da questo Sanremo 2022 sono dei nomi da paura. Che i Jalisse non fossero stati scelti per la 25° volta dalla kermesse musicale lo sanno anche le pareti, vista la polemica creata sui social, ma oltre il duo musicale le esclusioni sono state molte altre.

Qualcosa, poi, si era già fiutato sulle parole di Francesco Monte rivolte ad Ana Mena che hanno suscitato tanta polemica: “Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?” facendo riferimento alla sua nazionalità iberica. Effettivamente quando gli hanno chiesto se stesse rosicando, è probabile che la risposta fosse ‘sì’ perché anche lui rientra tra i vari esclusi di quest’edizione.

Sanremo 2022, tutti gli esclusi dal Teatro Ariston

Stando al pistone pubblicato da DavideMaggio.it, tra gli esclusi figurano Anna Tatangelo, i Boomdabash, Marco Masini, Tha Supreme, Mara Sattei, Bobby Solo, Pago, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Tecla con Alfa, Mr Rain, Povia, Bianca Atzei, Patty Pravo e i The Kolors. Tutti nomi eccezionali che avrebbero potuto dire la loro sul palco del Teatro Ariston.

C’è chi ha preso peggio di altri l’esclusione. Mara Sattei ha scritto su Instagram: “Mi imbarazza un po’ vivere in un paese in cui dopo il mio primo disco, miei coetanei iniziano a copiarmi in versione pop e fanno finta di non conoscermi. Se io non avessi fatto uscire un disco la carriera di ste persone esisterebbe?”. In molti hanno pensato che il suo riferimento fosse per Blanco, classe 2003.

Anche Pago è stato molto chiaro e diretto: “Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti. Molti SI son sempre gli stessi, proprio come i NO”.

La reazione più esilarante è probabilmente quella di Stash dei The Kolors che sembrerebbe aver unfollowato Amadeus su Instagram.