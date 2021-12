Principe Carlo, notizia choc: cala il gelo a Buckingham Palace

La tensione creatasi a Buckingham Palace allarma i sudditi e l’intero globo terrestre. Dopo otto mesi, nessun miglioramento nella famiglia di Elisabetta II.

In ogni famiglia vi possono essere incomprensioni e tensioni. Quest’ultime magari nate in seguito a delle vedute diverse dal genitore o anche non condividendo la decisione presa dal genitore senza che questi abbia consultato suo figlio. Un qualcosa di simile sembra essere avvenuto circa otto mesi fa in quel di Londra a Buckingham Palace tra il principe Harry e suo padre Carlo.

Da quando il Duca Di Sussex si è trasferito in California, a Los Angeles, con sua moglie e i suoi figli, sembra che abbia deciso di interrompere i rapporti con i suoi parenti, e la cosa naturalmente non è passata inosservata. Il The Sun, infatti, ha fatto chiarezza esplicando che Harry e suo padre Carlo non si vedrebbero e non si parlerebbero da ben 8 mesi.

Royal Family, tensione a Buckingham Palace: dopo otto mesi nessun miglioramento

Otto mesi non sono lo stesso di otto giorni e secondo i colleghi del The Sun, padre e figlio si sarebbero incontrati per l’ultima volta lo scorso aprile, in occasione del funerale del Principe Filippo. Nonostante il momento di dolore, il rancore era talmente forte che i due non si sarebbero scambiati nemmeno una parola. Ma da cos’è scaturito tale litigio, si sono chiesti tutti. Ebbene, la risposta ce l’ha fornita sempre il tabloid inglese.

Secondo quanto riferisce il The Sun, a far raffreddare i rapporti tra Harry e suo padre è stato Michael Fawcett, uno strettissimo collaboratore di Carlo, che si è dimesso dopo essere stato accusato di aver promesso la cittadinanza britannica all’imprenditore arabo Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz. Tale promessa però in cambio di una donazione di 50mila sterline al futuro re.

Il Duca di Sussex però avrebbe preso le distanze da Carlo anche per un altro motivo. Difatti, da quanto è emerso nelle ultime ore sembrerebbe che il Duca di Cornovaglia non avrebbe nemmeno fatto la conoscenza di sua nipote Lilibet Diana, nata lo scorso luglio.