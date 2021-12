Rosalinda Cannavò, grande spavento per l’ex gieffina: auto danneggiata – VIDEO

Brutta mattinata per Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina racconta a tutti l’episodio che ha vissuto sulla sua pelle: “Che delinquente”

Rosalinda Cannavò è tornata su Instagram dove ha raccontato una disavventura che ha dovuto vivere proprio oggi sulla sua pelle. L’ex gieffina si trovava in Via Mecenate a Milano per vedere un appartamento da fittare quando è capitata in una stazione di servizio. Mentre faceva rifornimento, Rosalinda ha notato che attorno a lei c’erano tantissime macchine parcheggiate ed ha pensato così di fermare anche la sua attivando tutti gli indicatori di direzione.

“Ero disperata, non c’è nemmeno un buco. Nemmeno uno di quelli a pagamento al chiuso”, ha sottolineato la Cannavò. A questo punto l’attrice indisturbata si è allontanata per andare a vedere l’appartamento con l’agente immobiliare. Al suo ritorno, la brutta sorpresa.

Rosalinda Cannavò, inizio di giornata idilliaco: il dispetto all’auto

Rosalinda aveva lasciato pochi minuti l’auto nel distributore di carburante senza che nessuno le dicesse niente, ma quando è tornata per andare via è successo l’impossibile. L’ex goeffina si era appena rimessa in macchina quando si è avvicinato un uomo con un innaffiatoio tra le mani: “Mi ha urlato contro delle cose che nemmeno riuscivo a capire”.

La fidanzata di Andrea Zenga con molta calma ha puntualizzato: “Mi scusi, ci sono miliardi di macchine.. Piuttosto chiama qualcuno e la fa rimuovere, ma lei non mi viene così urlandomi contro con uno strumento in mano“. Ma non è tutto. Mentre Rosalinda andava via ha notato che il parabrezza della sua auto era completamente bianco: pensava fosse la brina ma in realtà si sbagliava.

“Quel delinquente per farmi un dispetto mi aveva messo del grasso su tutto il parabrezza. Mentre guidavo ho azionato i tergicristalli, mi si è appannato tutto e non vedevo più nulla“, ha raccontato l’ex gieffina che per questo motivo ha deciso di segnalare l’uomo al distributore di carburante. “Devono sapere che personale hanno. Più acqua mettevo per pulire il parabrezza e più non vedevo nulla. Ero in una strada trafficata dove non potevo nemmeno fermarmi e mi veniva da piangere“, ha concluso Rosalinda.