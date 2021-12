Netflix, c’è un modo per risparmiare sull’abbonamento: che svolta

Spunta su Netflix un modo legale per risparmiare sul prezzo mensile dell’abbonamento. Andiamo a vedere l’autentica svolta per gli utenti.

Ora è possibile cambiare piano di abbonamento per pagare meno Netflix. La svolta è necessaria specialemente dopo l’aumento del prezzo di Premium a 17,99 euro al mese, con molti utenti che stanno valutando il downgrade dell’abbonamento. Infatti la piattaforma di Reed Hastings permette di farlo, con l’utenza che può passare ad un piano inferiore o maggiore, a meno che l’account non è sospeso a causa di problemi con i pagamenti.

Infatti passare ad un piano ‘Standard‘ comporta un risparmio di 5 euro (12,99 euro al mese), con l’utente che potrà comunque vedere le serie in HD. Inoltre gli utenti Standard potranno effettuare anche il downgrade in Base, nel caso in cui siano cambiate le esigenze dell’abbonato. Andiamo quindi a vedere una piccola guida che ci indirizza su come svolgere questo passaggio, che ci permette di risparmiare ulteriormente.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, si può scrivere a tutti senza creare un gruppo: trucco sbalorditivo

Netflix, cambiare il piano d’abbonamento per risparmiare: come fare

Il procedimento per cambiare piano tariffario su Netflix è molto semplice. Infatti bisognerà aprire l’applicazione da web o dal mobile. Successivamente bisognerà cliccare sul profilo e premere sulla freccetta accanto all’icona del profilo e poi andare su ‘Account‘. Infine basterà selezionare ‘Modifica Piano‘ per poi andare su ‘Continua o Aggiorna‘ e confermare la scelta.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, attenzione a questo messaggio: milioni di utenti in pericolo

L’utente così potrà effettuare completamente il passaggio al nuovo piano tariffario dalla prossima mensilità. Inoltre è possibile anche cambiare la data di fatturazione. Per effettuare questa modifica bisognerà avere una carta di debito, una carta di credito o PayPal come metodo di pagamento. Modificando la data di fatturazione vengono immediatamente addebitati i giorni precedenti alla nuova data di fatturazione. Quest’altra novità permetterà agli utenti di gestire meglio il pagamento su Netflix.