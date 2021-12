Monitoraggio Iss: Rt in calo, incidenza dei casi in aumento. La Calabria supera le soglie per la zona gialla

L’indice di contagio Rt è a 1,18, in lieve calo rispetto alla settimana passata. L’incidenza dei casi positivi di Covid-19 ogni 100mila abitanti invece, è in aumento e arriva a 176. Sono i primi dati della bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, adesso all’esame della Cabina di Regia.

Si registra anche un aumento dei ricoveri in area medica e nelle terapie intensive. La scorsa settimana l’incidenza dei casi era 155 per 100mila abitanti, mentre l’Rt medio a 1.20. Questa settimana, come detto è a 1.18, ma comunque al di sopra della soglia epidemica.

L’Istituto superiore di Sanità registra che “il tasso di occupazione in terapia intensiva è all’8,5% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 9 dicembre) vs il 7,3% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 2 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,6% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 9 dicembre) vs il 9,1% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 2 dicembre”.

Nell’ultima settimana venti Regioni sono risultate a rischio moderato. Tra queste, cinque potrebbero arrivare a rischio altro. Una Regione, il Molise, è considerata a rischio basso. Dodici Regioni riportano invece un’allerta di resilienza. Nessuna Regione infine, registra molteplici allerte di resilienza.

I dati delle Regioni

Stando ai dati della Cabina di Regia di oggi, venerdì 10 dicembre, la Calabria ha superato i tre parametri stabiliti per il cambio di fascia a colori. L’incidenza è a 119 contro un limite di 50, i ricoverei ordinari al 16,8% contro un limite del 15% e le terapie intensive all’11,8% contro il limite del 10%.

Nella provincia di Trento l’incidenza è al 233 e le terapie intensive al 16,7%, ma i ricoveri ordinari restano al 14,9%. Il Friuli-Venezia Giulia registra il 23,3% dei ricoveri e il 14,3% di terapie intensive occupate. Bolzano è al 19,2% di ricoveri e al 18% di terapie intensive occupate.

Altre Regioni rischiano per la prossima settimana. Tra queste, la Liguria con le terapie intensive al 12,4% e i ricoveri al 13,6%, le Marche che registrano rispettivamente 14,8% e l’11,6%. Il Veneto il 12,4 e 12,1.

Il Lazio registra il 9,6% di terapie intensive occupare e il 12,1% di ricoveri, mentre la Lombardia l’8,9% e il 13,6%.