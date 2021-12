Mediaset, seguitissima soap opera chiude per sempre i battenti nel 2022!

Cambia tutto per Mediaset a partire dal 2022. Con il nuovo anno alle porte, il Biscione ha deciso di cancellare l’amatissima serie: i dettagli.

Sono in arrivo parecchie novità per il palinesto Mediaset della stagione 2021-2022. Infatti il Biscione è pronto a rivelare la programmazione per i prossimi mesi, con l’obiettivo di battere la concorrenza. Stando alle prime indiscrezioni, ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda di alcune soap che ormai sono entrate a far parte della programmazione quotidiana di milioni di spettatori.

Infatti tra queste troviamo la soap opera spagnola ‘Una Vita’ che chiuderà i battenti entro il 2022, mentre ci sarà spazio per il ritorno di un prodotto molto atteso dal pubblico, la serie turca ‘Brave and Beautiful‘ con Can Yaman. Inoltre la rete ha deciso di cambiare il prime time per le trasmissioen delle serie televisive, che passeranno dal mercoledì al venerdì sera. Tra i titoli più attesi c’è ovviamente ‘Viola come il mare‘ in cui i protagonisti saranno interpretati da Can Yaman e Francesca Chillemi.

Mediaset, addio ad ‘Una Vita’ nel 2022: la programmazione per il prossimo anno

La grande novità per tutti i telespettatori di Mediaset è l’addio alla soap opera spagnola ‘Una Vita‘ in vista del palinsesto 2022. Da diversi anni la serie tiene compagnia milioni di telespettatori, ma oramai è pronta a salutare Canale 5. Nei prossimi mesi quindi avremo le ultime puntate della soap iberica, che tiene incollati allo schermo una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori, toccando anche picchi da 19% di share.

Con l’addio di ‘Una Vita’, però, è pronto a tornare Can Yaman con il suo ‘Brave and Beautiful‘. L’attore trucco ha debuttato in Italia con questa serie a partire dall’estate, ma poi è stata sospesa a pochi episodi dalla fine. La soap così è pronta a tornare nel 2022, andando quindi a collocarsi subito dopo le puntate di ‘Love is in the air‘. Inoltre non è escluso che ‘Brave and Beautiful‘ possa tornare direttamente la prossima estate.