Lina Wertmüller: in Campidoglio l’ultimo saluto alla grande regista

Un leggero velo bianco copre il feretro, intorno un tappeto di fiori e uno schermo dove vengono proiettate senza sosta foto e clip video di una vita. Nella sala della Protomoteca, dalle 10 alle 20, si apre la camera ardente di Lina Wertmüller, la regista che si è spenta a Roma all’età di 93 anni. Una donna divertente, con un grande senso della realtà, coraggiosa, innovativa: sono le parole di amici e famiglia che sono venuti in Campidoglio per darle l’ultimo saluto. Lina Wertmuller, la prima donna nella storia ad essere stata candidata all’Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze nel 1977. Servizio di Teresa Ciliberto