La Vita in Diretta, inviata derubata: realizzava un servizio sui furti – VIDEO

Grande spavento a La Vita in Diretta: inviata di Matano vittima di un furto. E’ sparita tutta l’attrezzatura dall’auto

Non è la prima volta che gli inviati delle trasmissioni televisive sono vittime di furti, violenze fisiche, verbali o addirittura molestie. Questa volta è successo ad un’inviata de La Vita in Diretta. Come raccontato nel corso della trasmissione andata in onda questo pomeriggio su Rai Uno, la giornalista Filomena Leone si trovava in una città del Veneto quando si è vista sottratta tutta l’attrezzatura.

E’ stato Alberto Matano a spiegare quanto accaduto alla sua inviata: “Ha lasciato la sua auto per fare il collegamento e mentre raccontiamo di rapine in villa sapete cosa è caduto? Che il vetro dell’auto è stato sfondato e lei ha perso tutto“. La Leone si trovava sul posto proprio per raccogliere informazioni su quanto sta accadendo in un paesino del Veneto. “Assurdo, raccontava delle rapine in ville e lei ha subito un furto”, ha sottolineato ancora Matano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Barbara D’Urso scossa per la pesante mazzata: è accaduto poco fa!

La Vita in Diretta, inviata derubata prima del collegamento: “Un grande spavento”. Realizzava un servizio sui furti

Seppure non sia questa la prima volta che un inviato viene derubato durante un servizio televisivo, Alberto Matano ha dichiarato: “In tre stagioni mai successo di avere un inviato che viene derubato un attimo prima”. Intanto i ladri, dopo aver mandato in frantumi un vetro dell’auto e preso tutto il materiale, si sono dileguati.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Mediaset, seguitissima soap opera chiude per sempre i battenti nel 2022!

L’invita, Filomena Leone, in collegamento con La Vita in Diretta ha ammesso di essersi presa un grande spavento: “Come puoi immaginare ci hanno rotto il finestrino della macchina. Hanno rubato tutto, computer e quant’altro”. Per fortuna però alla troupe di Matano non è accaduto nulla di grave. Il conduttore ha sottolineato: “L’importante è che tu stia bene perché mi sono preoccupato quando mi hanno detto che non eri in onda perché c’era stato un problema”.