Il paradiso delle signore, addio a due amatissimi personaggi: ansia tra i fan

Il Paradiso delle Signore potrebbe dire addio a due amatissimi personaggi della soap opera: la notizie lascia stupiti i telespettatori.

Nella giornata di ieri sono spuntati alcuni spoiler sulla nuova puntata de ‘Il Paradiso delle Signore‘. Infatti nelle anticipazioni del programma si è potuto vedere come una coppia affronterà un periodo di crisi. Stiamo parlando di Marcello Barbieri e Ludovica Brancia di Montalto, interpretati rispettivamente da Pietro Masotti e Giulia Arena. Proprio l’attrice ha deciso di sbilanciarsi su quanto accadrà nelle prossime puntate.

Infatti Arena sul settimanale ‘Confidenze‘ ha cercato di non sbilanciarsi sul suo futuro nella soap opera, dichiarando: “Non posso dire nulla ma spero solo che Ludovica tenga duro. Ce la farà a resistere? Spero di sì“. Queste parole hanno lasciato di stucco i fan. Infatti secondo molti i personaggi di Marcello Barbieri e Ludovica Brancia di Montalto potrebbero abbandonare a breve la serie televisiva Rai.

Il Paradiso delle Signore, Marcello e Ludovica diranno addio? Le ultime

Stando alle anticipazioni delle prossime puntate de ‘Il Paradiso delle Signore’, si scoprirà la differenza di ceto sociale tra Marcello e Ludovica e questo impatterà sui due personaggi della serie, incrinando quindi il rapporto di coppia. La storia d’amore tra la giovane ereditiera e l’ex galeotto continua ad essere osteggiata da Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Inoltre mentre Marcello è pronto a rendere pubblica la sua storia d’amore, Ludovica cercherà di nasconderla proprio a causa della differenza di ceto sociale.

I due quindi vivranno una crisi e potrebbero dirsi addio. Al momento queste però sono solo supposizioni e non c’è ancora niente di concreto. A complicare il tutto però ci sarebbe il ritorno a Milano di Roberta Pellegrino, ex fidanzata di Barbieri. Appuntamento quindi alle ore 15:55 (circa) su Rai 1, per seguire una nuovissima puntata della soap opera ‘Il Paradiso delle Signore‘.