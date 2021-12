GF Vip 6, un lutto gli ha cambiato la vita: la confessione spiazza tutti. C’è una spiegazione per alcuni comportamenti che nessuno capiva

Il GF Vip 6 è anche un gioco di coppie e questa volta una più di tutte fa discutere. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che si stanno inseguendo fin dai primi giorni e ora finalmente sembrano arrivati ad un punto concreto. Merito della svolta negli atteggiamenti della ragazza che ha capito cosa si nascondeva dietro certi atteggiamenti.

Una confessione che ha spiazzato tutti, a cominciare da Carmen Russo che è stata la prima a raccogliere le parole di Sophie. Tutto per Gianmaria è cambiato con la morte del nuovo compagno di sua madre, che lui considerava un vero padre. “Mi ha raccontato come è arrivato a quello che è oggi, era orgoglioso e cercava di dimostrare di avercela fatta da solo”.

Antinolfi ha confessato alla ragazza che per molti anni si era dato da fare per dimostrare al compagno della mamma di riuscire a farcela. Quanto era riuscito a tagliare quel traguardo, purtroppo l’uomo è morto e non hanno potuto festeggiare insieme. E questo è stato un colpo durissimo da sopportare.

Gianmaria Antinolfi, che ha confidato di aver sempre messo al primo posto la carriera: «Non voglio farmi male e ti assicuro che mi son fatto male nella vita». Da qui la sofferta decisione di voler uscire dalla casa del Gf Vip. L’influencer ha provato a tranquillizzarlo, spiegandogli che qualsiasi scelta farà, loro non si perderanno di vista. «Abitiamo nella stessa città, non è che per forza deve succedere ora. Ci vogliamo bene, abbiamo vissuto un’esperienza bellissima insieme, c’è un bel legame tra di noi. Sei stato meraviglioso con me. Magari diventeremo dei grandissimi amici, magari usciamo da qui e ci saremo mancati tantissimo, magari non succede niente. Che ne sai?». Più delle parole hanno potuto gli abbracci e le carezze, che i due concorrenti si sono scambiati durante la notte. Forse il 36enne campano non è ancora pronto a lasciare il programma.