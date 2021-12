GF Vip 6, lacrime e disperazione nella casa: l’addio si avvicina

Al GF Vip 6 non ci si annoia mai. Le ultime rivelazioni riguardano un addio clamoroso che ha lasciato tutti senza parole.

Mancano solo poche ore alla seconda puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che aumentare a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto da Alfonso Signorini – al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco, al posto di Antonella Elia e Pupo, due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – sta davvero ottenendo un successo straordinario e senza precedenti in questa sesta edizione. Frutto di un’accurata selezione dei personaggi inseriti nel contesto.

L’equilibrio nella casa più spiata d’Italia c’è, e una delle gieffine che riesce a tenere tutti al loro posto impartendogli anche lezioni di vita è nientepopodimeno che Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo però nelle ultime ore ha fatto una confidenza ai suoi coinquilini che ha fatto scoppiare in lacrime Manila Nazzaro.

GF Vip 6, lacrime e disperazione nella casa: l’addio di Katia Ricciarelli si avvicina | Che tristezza

Era da diversi giorni che se ne parlava, ma non era mai stata data una notizia ufficiale. Adesso invece quei rumors hanno trovato conferma nell’annuncio fatto da Katia Ricciarelli ai suoi coinquilini. La notizia dell’abbandono di Katia, dovuto ad impegni lavorativi nel periodo natalizio, e allo stesso tempo dell’incertezza dimostrata da Soleil sul continuare o meno, ha sconvolto Manila Nazzaro.

La conduttrice televisiva di origini foggiane è scoppiata in lacrime ed ha abbracciato Soleil: “Senza di te non sarebbe uguale per me qui dentro, lo sai. Va via Katia e va via un terzo della mia presenza qui dentro”.

Soleil vedendo l’amica in quello stato ha provato a rincuorla. Però mentre il possibile addio di Soleil è una clamorosa novità, l’abbandono della cantante lirica era ormai notizia risaputa che non attendeva altro che essere confermata in via ufficiale.