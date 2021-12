Chi la fa l’aspetti, ma occhio non vede e cuore non duole: Alex Belli non poteva aspettarsi che Delia Duran ha baciato un altro uomo

Il magistrale lavoro condotto da Whoopse li ha portati a cogliere in flagrante Delia Duran con un altro uomo. Evidentemente la fidanzata di Alex Belli è satura degli atteggiamenti nella Casa del gieffino ed ha deciso di lasciarsi andare e trasportare in una nuova avventura.

LEGGI ANCHE > > > Mediaset, seguitissima soap opera chiude per sempre i battenti nel 2022!

NON PERDERTI > > > Claudia Gerini scossa dal terribile lutto: “Sei e sarai sempre con me” – FOTO

Come riportato sul profilo Instagram di Whoopse, infatti: “I due hanno trascorso una serata intima al ristorante argentino “El Carnicero” di Milano, diventato sfondo di effusioni inequivocabili. Prima le chiacchiere seduti su un divanetto del locale, poi, tra sguardi complici e una grande sintonia, il bacio”.

LEGGI ANCHE > > > Il paradiso delle signore, addio a due amatissimi personaggi: ansia tra i fan

Delia Duran in intimità con un altro uomo: pura vendetta?

Dopo il teatrino in diretta al Grande Fratello VIP 6 con Soleil Sorge, dopo aver lasciato la casa in cui conviveva con Alex Belli a Milano, Delia Duran ha compiuto l’ultimo passo di quella che sembra una sceneggiata studiata ad hoc per un po’ di popolarità. Accanto alla fidanzata del gieffino, infatti, è comparso un misterioso uomo con il quale è in perfetta sintonia ed in atteggiamenti intimi tutt’altro che equivocabili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo 2022, durissimo colpo per gli italiani: niente Ariston per lei!

Al momento Alex Belli è all’oscuro di quanto sta accadendo, ma ben presto potrebbe trovarsi a fare i conti con la realtà: a quel punto, gli basterà Soleil Sorge o chiederà di uscire dalla Casa per potersi ricongiungere con quella che, fino a qualche mese fa, sarebbe dovuta essere sua moglie?