Claudia Gerini scossa dal terribile lutto: “Sei e sarai sempre con me” – FOTO

Terribile lutto per Claudia Gerini, che su Instagram ha voluto dare l’ultimo addio alla sua amata nonna Emilia: le sue parole sui social.

Terribile lutto per Claudia Gerini, con l’attrice che ha detto addio all’amata Nonna Emilia. Infatti nella giornata di ieri ha comunicato la notizia ai suoi fan su Instagram, pubblicando degli scatti simpatici con la nonna. L’attrice romana ha poi voluto aggiungere una toccante didascalica che ha commosso i followers del social network.

Infatti sempre sul suo profilo Claudia ha scritto: “Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri!“. In seguito al post su Instagram sono arrivati tantissimi messaggi di condoglianze per la Gerini, con fan e colleghi che hanno fatto sentire il loro affetto all’attrice.

Claudia Gerini, ultimo saluto alla Nonna: “Sei e sarai sempre con me”

Claudia Gerini così ha dato il suo ultimo addio a Nonna Emilia. Nelle ultime settimane l’attrice ha parlato molto della sua famiglia, specialmente a causa delle crisi adolescenziali delle proprie figlie. In merito l’artista romana ha affermato: “Nessuna madre è pronta alle crisi dell’adolescenza. Le ragazze sono più sofisticate, piene di sfumature e l’adolescenza è il momento in cui devi capire chi sei” – ha poi aggiunto – “Ormai, entrambe le ragazze vogliono stare più nel mondo della loro cameretta“.

Inoltre l’attrice è tornata sul desiderio di avere altre figlie. Nonostante sia all’alba dei 50 anni, Claudia vorrebbe altri tre figli di quattro o otto anni il problema però è che non ha un marito. L’attrice inoltre avrebbe preso in considerazione di prendere in affido alcuni bambini. La Gerini però, ricordando che al momento è single, ha concluso con un’amara considerazione: “È incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo“.