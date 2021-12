Belen Rodriguez-Antonino rottura definitiva? Lo spirito natalizio non lascia dubbi – FOTO

Belen Rodriguez ha rotto la magia del Natale con Antonino Spinalbese in una sola storia Instagram: è rottura definitiva?

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha mostrato fiera la sua casa a Milano addobbata per il Natale. Un luminosissimo albero, il camino e gli addobbi forniti grazie alla This is Love Boutique che la stessa showgirl argentina ringrazia sulle storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Federe di cuscini, coperte, tovagliette per la cucina, tutto personalizzato, ma ai fan il dettaglio non è sfuggito. A casa Rodriguez è tutto personalizzato con solo tre nomi: Belen, Santiago e Luna Marie. E Antonino? Il suo nome non compare da nessuna parte, ancor meno dalla bocca della showgirl argentina che riprende l’idillio di casa sua insieme alla sua famiglia.

Belen Rodriguez e Antonino, storia al capolinea?

Benché la coppia non è uscita ancora allo scoperto sulla loro rottura, gli indizi che arrivano dai social sono eloquenti. Basti pensare che i due si mostravano sempre insieme e, di punto in bianco, non sono più presenti l’uno nelle storie Instagram dell’altro. La giornata di ieri, infatti, Belen l’ha passata con la sua famiglia: sui social ha condiviso una battaglia tra uomini con Jeremias, suo padre e Santiago, mentre lei e la sorella Cecilia erano intente a lavorare.

Se Cecilia è stata fortunata al fianco di Ignazio Moser, lo stesso non si può dire di sua sorella che né con Stefano De Martino, né con Antonino Spinalbese è riuscita a trovare la sua serenità.