Barbara D’Urso scossa per la pesante mazzata: è accaduto poco fa!

Una pesante mazzata per Barbara D’Urso che non poteva aspettarselo: è accaduto soltanto poco fa a Mediaset

Ieri, giovedì 9 dicembre, come di consueto è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque dalle 17:30 circa con Barbara D’Urso al timone. Tuttavia, la padrona di casa non può gioire dei risultati ottenuti perché evidentemente schiacciata dalla contemporaneità della Rai.

In particolare, infatti, la D’Urso ha raccolto davanti allo schermo solo 1.643.000 spettatori con il 13.1%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.50, e 1.972.000 spettatori con il 14.2% nella seconda parte. Su Rai Uno, nel frattempo, era in onda La Vita in Diretta con Alberto Matano che ha raccolto 2.105.000 spettatori (17.4%), nella presentazione di 18 minuti, e 2.449.000 spettatori (18%) dalle 17.25 alle 18.38.

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 9 dicembre

Finalmente stasera scopriremo la verità su quell’evento passato che ha fatto incontrare Dante e Anita. Secondo voi che cosa è successo? GUARDA ORA #UnProfessore ➡️ https://t.co/nguNOGRlfa pic.twitter.com/pxunUPDKXc — Rai1 (@RaiUno) December 9, 2021

La fiction di Rai Uno con Alessandro Gassman, Un Professore, sta ottenendo risultati imbattibili sbaragliando la concorrenza ad occhi chiusi. Anche ieri, giovedì 9 dicembre ha raccolto 4.430.000 spettatori pari al 21.2% battendo Zelig su Canale 5 che ha raccolto un gran bel pubblico con 3.172.000 spettatori pari al 17.9% di share.

Su Rai 2, invece, Il Mostro di Firenze – Quel Silenzio che non Tace: Bugie e Verità ha interessato 918.000 spettatori pari al 4.4% di share su Rai Tre Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici ha raccolto davanti al video 684.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Per quel che riguarda Italia 1, invece, IT Capitolo 2 ha intrattenuto 650.000 spettatori pari ad uno share del 3.7% e su Rete 4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 956.000 spettatori con il 5.6% di share.