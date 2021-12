Antonino Spinalbese ricoverato 10 giorni in ospedale: le sue condizioni. Ecco cosa è successo al compagno di Belen Rodriguez

Non è un momento particolarmente positivo per Antonino Spinalbese. Il 26enne parrucchiere, divenuto famoso per essere il nuovo compagno di Belen Rodriguez e padre della sua secondogenita, ha attraversato un periodo davvero difficile dal punto di vista fisico. Al di là delle voci di una presunta crisi nel rapporto con la showgirl argentina, il problema ora è il suo ricovero in ospedale. Su Instagram ha tenuto sempre aggiornati i propri followers di quanto stava accadendo e delle sue condizioni. Proprio questa mattina, in una delle ultime stories, ha immortalato il letto di ospedale nel quale si trova da un po’ di tempo.

L’hair stylist ha scritto: “Dieci giorni possono essere lunghissimi”, facendo un chiaro riferimento a tutto il personale dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, che si sta occupando di lui. In realtà non è chiaro il motivo specifico per cui il giovane parrucchiere e imprenditore sia stato costretto ad essere ricoverato.

Antonino Spinalbese ricoverato 10 giorni in ospedale: la storia su Instagram

Andando a ritroso di quanto mostrato dallo stesso Spinalbese nelle scorse settimane sui social, si nota come il 19 novembre 2021 il ragazzo sia stato probabilmente coinvolto in un incidente automobilistico. Aveva ripreso infatti una scena con un vetro rotto di una macchina e il suo braccio con una flebo inserita. Da quel giorno non sono arrivati altri aggiornamenti in materia, lasciando spazio a varie interpretazioni. Anche Belen, su Instagram, non ha mai fatto riferimento a quello che stava succedendo, aumentando la preoccupazione dei fan.

Dopo aver visto delle foto ‘normali’ da parte di Antonino, i suoi follower hanno ipotizzato che tutto fosse tornato alla normalità ultimamente, ma in realtà non era così.

Nella storia postata (di cui potete vedere lo screenshot sopra) si nota però un aspetto importante. Sul letto è attaccato un foglio con la scritta 30/11/2021 e la parola “addome”, in più il protagonista ha aggiunto il messaggio ‘digiuno‘. Il tutto potrebbe essere ricollegato all’incidente avuto, anche se non si hanno conferme. Quello che è certo è che di Belen non c’è nemmeno l’ombra e qualcuno ha ipotizzato che sia un segnale della crisi che i due starebbero vivendo.