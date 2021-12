WhatsApp, si può scrivere a tutti senza creare un gruppo: trucco sbalorditivo

Spunta su WhatsApp un mod per parlare con tutti senza creare un gruppo. Andiamo a vedere come sarà possibile utilizzare il trucco.

Spunta su WhatsApp un nuovissimo trucco che vi permetterà di chattare con tutti senza creare alcun gruppo. Infatti il raggiro è stato scoperto da alcuni utenti dell’applicazione di messaggistica istantanea. Spesso creare una chat di gruppo crea tanta confusione e spesso non permette di far arrivare il messaggio specifico agli utenti necessari. Andiamo quindi a vedere come chattare con tutti senza un’apposita chat.

Per inviare lo stesso messaggio a tutti i contatti ci tornerà utile la funzione ‘Broadcast‘ presente sul servizio di messaggistica istantanea. Bisognerà quindi aprire l’applicazione e successivamente cliccare sui ‘tre puntini. Una volta aperto il menu troverete la voce Nuovo Broadcast, dove potrete selezionare tutti i contatti a cui volete mandare il messaggio, scrivendolo quindi una sola volta mentre il resto sarà tutto automatico.

WhatsApp, problemi con il nuovo aggiornamento: come risolvere

Negli ultimi giorni WhatsApp Beta ha rilasciato un paio di aggiornamenti: : la versione 2.21.24.11 per Android e quella 2.21.240.14 per iOS. Entrambi gli update però sembrano creare problemi all’applicazione. Infatti molti utenti Apple hanno denunciato un bug che blocca immediatamente il servizio. Mentre per gli utenti di Andorid il bug avviene soprattutto per chi è in possesso di Android 12, impedendo quindi il normale funzionamento.

Fortunatamente risolvere il problema è semplicissimo. Infatti per Apple bisognerà eseguire i seguenti passaggi: TestFlight > Seleziona WhatsApp Messenger (o WhatsApp Business) > Build precedenti > Installa una build beta precedente. Per preservare le chat, però, gli utenti dovranno effettuare il backup prima dell’aggiornamento. Mentre invece per Android bisognerà semplicemente cancellare manualmente l’applicazione e installare la versione precedente con APK Mirror.