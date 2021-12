Vasco Rossi, icona della musica italiana rock e pop, è stato protagonista di un gesto nobile che ha sorpeso tutti: telespettatori e utenti del web.

Uomini e Donne, sin dalla sua prima stagione, quella dell’esordio sul piccolo schermo, ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori. La chiave del successo del dating show condotto dalla straordinaria e immensa Maria De Filippi, sta sicuramente nel fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e di conseguenza amano scoprire come nasce un amore. Seguire i momenti belli e brutti di una coppia o di due ragazzi che si frequentano è davvero fantastico. E per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45.

Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over e tra i protagonisti di quest’ultimo vi è Alessandro che insieme a Pinuccia ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, ma non solo. Infatti l’anziano cavaliere sembra aver conquistato nientepopodimeno che la star del rock, Vasco Rossi.

Leggi anche >>> Intere generazioni sono cresciute con la sua musica: l’avete riconosciuta? – FOTO

Uomini e Donne, il gesto nobile di Vasco Rossi sorprende tutti: pubblico in visibilio

Il cantante di Albachiara e Vita Spericolata tra le altre, si è reso protagonista nelle ultime ore di un gesto di apprezzamento nei confronti del 91enne cavaliere di Uomini e Donne. Una vera e propria sorpresa per Alessandro che, nonostante l’età, ama il rock e Vasco Rossi.

Lui e Pinuccia, quando devono ballare un lento in studio, lui sceglie sempre un brano del cantante nativo di Zocca. Ed è qui che arriva Blasco. Per rendere omaggio al suo fan ultra novantenne, ha deciso di condividere un video che mostra una serie di momenti che Alessandro ha vissuto in questi mesi nel programma condotto da Maria De Filippi. “Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni!! Il più ‘Grande’ e il più simpatico della combriccola”, ha scritto l’artista a corredo del bellissimo video che è diventato virale sul web.