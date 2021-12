Uomini e Donne, arriva la scelta tanto attesa: il pubblico rimane sconvolto per quello che vedremo presto in televisione

Gli appassionati del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, continuano a chiedersi quando andrà in onda la scelta della tronista Andrea Nicole. Ebbene, intanto c’è da fare ancora chiarezza sulla notte che la Conte avrebbe trascorso con Ciprian Aftim all’insaputa del programma. Motivo per cui la stessa De Filippi si sarebbe dispiaciuta.

La prima parte sulla questione è stata trasmessa martedì 7 dicembre e, solo dopo la pausa dell’Immacolata Concezione, giovedì 9 dicembre 2021 sarà trasmessa anche la seconda parte. Chiuso questo capitolo ci sarà ancora un’altra registrazione e poi finalmente la fatidica scelta che tutti stanno aspettando con ansia.

Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian arrivano in studio come due fidanzati: esplode la polemica prima della scelta

Gli appassionati di Uomini e Donne dovranno attendere ancora un po’ di giorni prima di riuscire a vivere assieme ad Andrea Nicole Conte le emozioni della sua scelta: Ciprian Aftim. Stando alle ultime indiscrezioni, la puntata che tutti attendono potrebbe andare in onda tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021.

Intanto le anticipazioni rivelano che in studio sono rimasti tutti delusi dalla bella tronista, Maria De Filippi compresa. Difatti, Andrea Nicole sarebbe arrivata in puntata assieme a Ciprian. Successivamente, entrambi, avrebbero spiegato cosa li ha portati ad entrare in studio come due fidanzati: ecco che salta fuori la notte trascorsa insieme. Il bel corteggiatore ha infranto le regole del programma raggiungendo Andrea Nicole all’insaputa di tutti. Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne così da non perdere nessun dettaglio.