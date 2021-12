Uomini e Donne anticipazioni, sorpresa per Ida Platano: parterre in visibilio

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano una gran sorpresa per Ida Platano che le permetterà di rinascere al dating show

Oggi, giovedì 9 dicembre, a partire dalle 14:45 andrà in onda la penultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Le anticipazioni del dating show fanno sapere che Ida Platano si accomoderà nuovamente al centro dello studio ed i riflettori in puntata saranno tutti su di lei.

Nel parterre del dating show, infatti, arriveranno nuovi cavalieri per corteggiarla dopo l’ambigua situazione con Diego Tavani che è tramontata ancor prima di sorgere. Potrebbe essere l’occasione giusta per la dama dopo aver avuto difficoltà nel dimenticare quanto accaduto con Riccardo Guarnieri.

Sempre per quanto riguarda il Trono Over ci sarà spazio anche per Isabella Ricci e Fabio, oltre ad Armando Incarnato che continuerà a suscitare polemiche in Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime esterne per Andrea Nicole

Per la penultima puntata della settimana dedicata al Trono Classico, Andrea Nicole vivrà le ultime esperienze in esterna con Ciprian ed Alessandro prima della scelta che arriverà presumibilmente tra lunedì e mercoledì della prossima settimana. Nel frattempo, l’altra tronista, Roberta Ilaria, ne avrà ancora per le lunghe: la sua scelta tra Luca e Samuele non sembra essere imminente come quella della sua collega di trono.

Ci sarà spazio anche per Matteo Ranieri che si sta man mano approcciando sempre più con le sue corteggiatrici. Impossibile non notare il particolare feeling con Martina Viali con la quale potrebbe essere scattato un primo bacio.