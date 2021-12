Un Posto al Sole anticipazioni: colpo di scena tra Michele e Silvia, crisi per Clara nelle puntate che vedremo a breve

La storica soap opera napoletana, Un Posto al Sole, continua ad appassionare il pubblico di Rai Tre. Nelle nuove puntate in onda dal 13 al 17 dicembre 2021, al centro della scena troveremo soprattutto Silvia Graziani e Michele Saviani. I due dopo il periodo di profonda crisi vivranno un momento di riappacificazione.

Silvia e Michele riusciranno a riprendere nuovamente il controllo della loro relazione? Ma soprattutto, quale sarà la reazione di Rossella? Questo lo scopriremo presto. Intanto, restando in tema di coppie, Clara dovrà prendere un’importante decisione ma è sempre più combattuta: l’ex di Alberto Palladini deve scegliere se andare a convivere con Patrizio e Federico o se lasciare le cose così come stanno.

Clara è sempre più combattuta: importante decisione da prendere. Le anticipazioni di Un Posto al Sole

Clara potrebbe compiere un passo importante, quello di andare a convivere con Patrizio. La ragazza però sembra sempre più combattuta. Seguirà il parere di Ornella oppure il suo cuore? Anche questo lo scopriremo molto presto: la scelta di Clara è sempre più imminente.

Intanto anche per Vittorio Del Bue non sarà un momento facile. Il figlio di Guido cercherà di allontanare Speranza facendole credere che non prova nulla per lei. Quale sarà la sua reazione? Ma soprattutto come la prenderà Mariella?

La vigilessa è stata sempre molto premunita verso Vittorio: non voleva che sua nipote potesse soffrire a causa del ragazzo. Non ci resta che seguire i nuovi episodi per non perdere alcun dettaglio sulle vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini.