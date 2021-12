“Sono innamorato anche di te”: Alex Belli si dichiara a un inquilino, ma non è Soleil!

Alex Belli si dichiara ad un inquilino del GF Vip 6 e non è Soleil. Andiamo quindi a vedere il siparietto che è balzato agli occhi del pubblico.

Alex Belli è forse il concorrente che più sta facendo discutere durante questa edizione del GF Vip. L’attore stavolta però si è fatto notare per la sua chimica artistica con Davide Silvestri. Infatti i due si sono appartati in piscina per parlare del loro rapporto. Così Belli ha svelato all’aiuto regista che sente una grandissima connessione artistica, che va ben oltre a quella che sente con Soleil Sorge. Infatti per il protagonista di ‘CentoVetrine‘ i due si trovano in una lunghezza d’onda molto alta.

Intercettato dalle telecamere, Alex ha dichiarato: “Ogni cosa nasce all’improvviso, pam, pam, pam. Facciamo i personaggi, i ruoli, abbiamo una roba forte. In verità è molto difficile trovare questa alchimia” – ha poi aggiunto – “Ci capiamo telepaticamente. Questo per me è la cosa più importante, quello che abbiamo io e te“. Andiamo quindi a vedere la confessione d’amore da parte di Belli nei confronti di Silvestri.

Alex Belli e Davide Silvestri, che feeling: “Innamorato anche di te”

Alex Belli ha quindi confessato il suo amore a Davide Silvestri. D’altra parte il concorrente biondino è sembrato d’accordo ed ha detto di sentire lo stesso e di provarlo anche per suo cugino Kekko dei Modà. Inoltre l’attore parlando della sua dichiarazione a Soleil ha chiarito: “Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare“.

Parlando del suo rapporto con Davide ha aggiunto – “Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo“. Secondo l’attore quindi sarebbe nato qualcosa di particolare con l’aiuto regista. Infatti Belli ha rivelato che quello che è successo con Soleil poteva accadere anche con Silvestri ed ha concluso la sua dichiarazione affermando: “Ti voglio tanto bene“. Insomma tra i due concorrenti potrebbe esserci un feeling che va ben oltre l’amicizia.