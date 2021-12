Simona Ventura conquista il Quirinale: il motivo dell’incontro con Mattarella – FOTO

Pochi minuti fa Simona Ventura ha postato sui social una sua foto al Quirinale con suo marito presenti al discorso di Sergio Mattarella

Simona Ventura è stata questa mattina al Quirinale con Sergio Mattarella. La conduttrice pian piano si sta togliendo tante soddisfazioni ed arrivare ad incontrare il Presidente della Repubblica, per lavoro, rientra tra queste.

Come ha spiegato lei stessa con un post su Instagram, era impegnata al Quirinale per: ‘aver fatto la regia dello spot di promozione della Giornata Internazionale Della Montagna, oggi presentato nel Palazzo del Quirinale, di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella’.

Simona Ventura al Quirinale, l’emozione della conduttrice

“Dopo le 7 Giornate di Bergamo, un’altra grande soddisfazione. […] Ringrazio il Ministro Maria Stella Gelmini per la fiducia e mio marito per essermi sempre accanto. Perché la montagna è bella… Come la vita… E come l’Italia”. Questa è la didascalia usata da Simona Ventura per condividere con i suoi follower la gioia di poter essere al servizio del Presidente della Repubblica e dell’Italia intera, come già precedentemente accaduto.

Un grande traguardo per la conduttrice che riceve tanti complimenti da parte dei suoi follower, quasi 2 milioni. Qualcuno approfitta del momento storico e della fine del mandato di Mattarella per chiederle: “Prossima Presidente della Repubblica?”. Sicuramente la Ventura avrà conquistato il Quirinale in veste di regista, per una carica istituzionale ci si potrà pensare più in là.