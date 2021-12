Quella bambina nella foto, così dolce e solare, oggi è una delle conduttrici più amate e acclamate dal pubblico italiano. A molti è bastata una sola occhiata per riconoscerla.

La protagonista di oggi è nata a Cecina il 27 ottobre 1967. Come la gran parte dei personaggi dello spettacolo, anche lei da bambina sognava di diventare una celebrità e un giorno, non molto lontano, riuscì a coronare quel sogno. Difatti, dopo alcune esperienze nel campo della moda e della pubblicità, per lei arriva il debutto sul piccolo schermo. Era il 1987 ed esordì come centralinista dell’ultima edizione di Portobello, storico programma condotto dall’immenso Enzo Tortora su Rai 2.

Da quel momento la sua strada verso il successo non era che avviata. Difatti la bellissima protagonista di oggi era divisa inizialmente tra Rai e Fininvest partecipando ad altre trasmissioni televisive in ruoli minori.

Il suo acme nel mondo dello spettacolo è arrivato negli anni novanta, quando condusse diverse trasmissioni di Italia 1, rete della quale divenne simbolo. Da menzionare la condizione di diverse edizioni del Festivalbar.

Dopo la Mediaset approda alla Rai. Su Rai 2 conduce alcuni programmi dedicati ai sentimenti. Dopo questa breve parentesi torna a casa sua, Mediaset, dove nel 2006 ha condotto con successo la prima edizione de La pupa e il secchione.

Oggi è una delle conduttrici più amate dai telespettatori: la riconoscete?

Dal 7 settembre 2009 è diventata il volto di Canale 5, dove ogni mattina conduce il famosissimo programma Mattino Cinque. Nel corso della sua carriera, d’obbligo da riportare, ha lavorato come speaker radiofonica, restando legata per diversi anni a Radio Deejay, dove ha condotto Dear Deejay, trasmissione della domenica mattina. Come tutti i nostri lettori avranno sicuramente capito, la protagonista di oggi è la bellissima Federica Panicucci.