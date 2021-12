Meteo, maltempo diffuso in italia: bomba meteorologica nel weekend

Il meteo sulla penisola sarà caratterizzato da un marcato maltempo, che si diffonderà sui diversi lati dell’Italia: peggiora nel fine weekend.

L’Italia è pronta ad affrontare una vera e propria bomba meteorologica. Infatti già durante questo giovedì avremo un meteo caratterizzato dal maltempo diffuso su gran parte della penisola. Un nuovo vortice ciclonico è pronto a colpire il paese e porterà nuovi i temporali e pure nevicate fino a quota molto basse quasi a sfiorare le coste della Romagna e delle Marche. Inoltre le temperature caleranno decisamente su tutti i settori.

Nelle prossime ore invece avremo segnali di forte instabilità in particolare tra il pomeriggio e la sera. Qualche nevicata potrà cadere a quote bassissime tra Lombardia ed Emilia Romagna. Il maltempo invece risulterà in intensificazione anche su gran parte delle regioni del Centro-Sud. La situazione meteorologica delle prossime 48 ore sarà solamente il preludio ad un weekend freddo e turbolento.

Meteo, maltempo su gran parte del paese: piogge diffuse e nevicate sui rilievi

La perturbazione che ha colpito l’Italia nel giorno dell’Immacolata si estenderà anche nei prossimi giorni. Per questo motivo il maltempo caratterizzerà il meteo italiano fino al fine settimana. Piogge diffuse e nevicate sui rilievi colpiranno lo Stivale, con la neve che potrebbe raggiungere nuovamente le pianure nel corso del weekend a causa di una profonda depressione. Andiamo quindi a vedere la situazione meteorologica sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo residue nevicate fino a bassa quota durante l’inizio di giornata a Nordest. Situazione in netto miglioramento nel pomeriggio, con possibile nebbia in serata sulle zone pianeggianti. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 4 agli 8 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo instabilità ancora diffusa su gran parte del settore, con piogge e rovesci, anche temporaleschi, che andranno ad attenuarsi già in serata. Le nevicate sull’Appennino si estenderanno fino a toccare le quote collinari. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 5 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora una diffusa instabilità caratterizzata da piogge, rovesci e temporali. La neve invece risulterà in calo verso i 600-900 metri. Sull’interno settore le temperature risulteranno in diminuzione, con valori massimi che si attesteranno dai 7 ai 13 gradi.