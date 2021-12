“Anche tu te ne vai”, lacrime per Mara Venier: lutto per la conduttrice – FOTO

L’ennesimo lutto sconvolge la vita di Mara Venier che si trova di fronte alla dipartita di una cara amica e collega

Oggi, a 93 anni si è spenta la regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, Lina Wertmüller. Una perdita molto grande per il mondo dello spettacolo italiano che si è stretta attorno al dolore dei familiari per l’enorme vuoto lasciato.

In particolare, Mara Venier ne ha pubblicato un ricordo sui social scrivendo: “Ciao Lina mia, anche tu te ne vai. RIP”. Le due erano legate da uno stretto rapporto d’amicizia, oltre che lavorativo, da ormai anni. Insieme alla conduttrice veneta sono stati in tanti del mondo dello spettacolo che si sono uniti nel dolore per la scomparsa.

Mara Venier, l’ultimo saluto a Lina Wertmüller sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Sconvolta dal lutto per la perdita della cara amica e collega Lina Wertmüller non si può dire che questo sia stato un anno semplice per Mara Venier che, prima di tutto, ha perso il caro amico di una vita cui era molto legata: Giampiero Galeazzi.

Lina Wertmüller è stata una delle prime donne ad operare da dietro la cinepresa. Celebre è la sua frase: “Non si può fare questo lavoro perché si è uomo o perché si è donna. Lo si fa perché si ha talento. Questa è l’unica cosa che conta per me e dovrebbe essere l’unico parametro con cui valutare a chi assegnare la regia di un film”.