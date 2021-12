GF Vip, ex concorrente in lacrime: “Non posso vedere mio figlio da due anni”

L’ex concorrente del GF Vip è scoppiato in lacrime quando ha rivelato il dramma che sta attraversando da due anni in cui non può vedere il figlio.

Aida Yespica ha partecipato alla seconda edizione del GF Vip, conquistando l’affetto del pubblico. La showgirl è arrivata infatti ad essere fra i quattro finalisti del programma, anche se poi il vincitore fu Daniele Bossari. La modella ha raccontato a Chi Magazine il dramma che vive ormai da due anni, ovvero il periodo di tempo da cui non vede più suo figlio.

Come infatti ha spiegato l’ex GF Vip, il Covid le ha impedito di poter viaggiare. Suo figlio, dopo essere cresciuto con lei, da qualche anno si trova a Miami con il padre Matteo Ferrari e la sua nuova compagna. Aida Yespica ha cittadinanza venezuelana, e gli Stati Uniti le concederebbero il visto solo a marzo dell’anno prossimo.

L’ex GF Vip rivela: da 24 mesi vedo mio figlio in videocall

Aida Yespica ha spiegato che, non potendo viaggiare negli Stati Uniti, si sta accontentando di vedere suo figlio attraverso alcune videochiamate. Inizialmente il bambino aveva l’affido condiviso fra i genitori. Poi, però, la showgirl ha subito una truffa economica che l’ha seriamente danneggiata, ed ha quindi preferito farlo partire per l’America.

Il padre, infatti, gli può continuare a garantire studi internazionali ed un buon agio economico. Inoltre, il figlio sogna di diventare un calciatore proprio come lui. Nel frattempo, Aida ha ritrovato la felicità con l’imprenditore Mirko Maschio, e si sarebbe trasferita nel padovano proprio per potergli stare più vicino.