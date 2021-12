Al GF Vip 6 non ci si annoia mai. Le ultime rivelazioni riguardano un ritrovamento anomalo: escrementi nel bidet. Trovati i possibili autori di tale gesto.

Mancano meno di ventiquattro ore alla seconda puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che aumentare a dismisura con il passare delle ore. Il programma condotto da Alfonso Signorini – al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco, al posto di Antonella Elia e Pupo, due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – sta davvero ottenendo un successo straordinario in questa sesta edizione, dove però nella casa stanno venendo a galla problemi con l’igiene.

Ebbene sì, il tema di oggi nella casa più spiata d’Italia è stato un gesto che ha scosso e in parte traumatizzato il pubblico da casa. Sophie Codegoni, lasciandosi andare a una confidenza con la sua coinquilina ha affermato a gran voce di aver trovato e rimosso degli escrementi dal bidet.

GF Vip 6, trovati escrementi nel bidet: supposizioni sugli autori del gesto

Secondo quanto affermato dall’ex tronista di Uomini e Donne, e poi confermato da Valeria Marini, nella casa più spiata d’Italia ci sarebbe più di qualcuno che non rispetterebbe le regole dell’igiene. Infatti Sophie, ultimamente molto legata sentimentalmente a Gianmaria, avrebbe trovato degli escrementi nel bidet dell’unico bagno presente.

La casa, a prescindere che sia del GF Vip o privata, dev’essere sempre mantenuta pulita. In modo maggiore se a condividere lo stesso tetto sono diverse persone, proprio come nel caso della casa del Grande Fratello. Per tale motivo, dopo lo strano ritrovamento, Sophie ha deciso di rivelare come stanno esattamente le cose.

“Ho trovato la cacca nel bidet e me lo sono dovuto pulire io. Dovresti parlare con altri, non con me. Sono 4 i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche”. Tale gesto verrà fatto notare sicuramente nella diretta di domani.