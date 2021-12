GF Vip 6, entra subito un’ex tronista di Uomini e Donne? C’è l’annuncio

Un’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe entrare nella casa del GF Vip 6. Arriva l’annuncio: cosa c’è di vero.

Un’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe fare il suo ingresso all’interno del GF Vip 6. Infatti dopo Sophie Codegoni e Soleil Sorge, un nuovo volto noto del dating show potrebbe diventare concorrente del reality. Si tratta di Rosa Perrotta che dopo il parto è pronta rimettersi in gioco. In questi mesi l’influencer ha avuto modo di raccontare ai suoi seguaci i dettagli della sua vita da mamma, specie dopo la nascita del secondo figlio.

La 32enne da un oltre un milione di followers ha infatti paralto ai microfoi di RTL News nel corso della rubrica ‘Trends & Celebrities‘. Infatti Rosa ha ripercorso la sua carriera in televisione, dove ha partecipato a ‘Veline’, ‘L’Isola dei Famosi’ e ‘Ciao Darwin’ ed ha sottolineato come al momento le proposte di lavoro non le mancano. In merito la Perrotta ha dichiarato: “Stiamo valutando delle cose però in questo momento voglio fare quello che veramente mi piace“.

GF Vip 6, Rosa Perrotta pronta ad entrare nel reality: le ultime

Nel corso della sua intervista ad RTL News, Rosa Perrotta ha svelato i suoi progetti per il futuro. Infatti l’influencer vorrebbe far arte di un programma televisivo che si concentri sulle donne e sull’essere mamma. In merito, durante la trasmissione radiofonica, ha affermato: “Mi piacerebbe davvero tanto raccontare le giornate di tantissime di loro che fanno sacrifici enormi“. Ai microfoni della Radio, però, l’influencer ha allontanato ogni voce di un suo possibile ingresso nel programma di Alfonso Signorini.

Infatti la showgirl ha affermato: “Nessun reality, state tranquilli. Non è il caso ragazzi, ho un bambino di 20 giorni!”. Da pochissimo Rosa ha dato alla luce Mario Achille, nato lo scorso 9 novembre 2021, fratellino di Domenico Ethan. Sulla vita da mamma bis, la Perrotta ha rivelato che non è facile, ma che al momento è concentrata per riprendersi dal parto-cesareo ed è ancora alle prese con il ventre gonfio. Quindi prima di una partecipazione al reality Rosa Perrotta è pronta a concentrarsi sul suo recupero fisico, ma soprattutto è pronta a godersi il piccolo Mario Achille.