Ex star di Sanremo racconta la morte della figlia: brividi in diretta tv

Un ex star di Sanremo ha raccontato la scomparsa della figlia in diretta televisiva: “Sarà un altro Natale senza di lei”.

Un ex star di Sanremo ha raccontato la scomparsa della figlia. Stiamo parlando di Wilma Goich che ha partecipato alla competizione musicale per ben quattro volte, dal 1966 al 1969. Ospite ad ‘Oggi è un altro giorno‘, la celebre cantante ha ricordato Susanna Vianello morta nell’aprile del 2020 e grandissima amante del Natale. Infatti Wilma ha iniziato l’intervista parlando proprio di quanto sia il doloroso il periodo natalizio.

La cantante ha raccontato: “Ho fatto l’albero anche l’anno scorso, mio nipote sta con me e io voglio che veda l’albero. La vita continua… A mia figlia piaceva tantissimo e faceva l’albero molto prima dell’8 dicembre. Mio nipote vive con me, è molto restio alla televisione“. Wilma successivamente ha ricordato che ricorda volentieri i giorni di Natale vissuti con il padre. Infatti durante questo periodo l’uomo preparava l’albero con tante candeline, tanto da rischiare di incendiare la casa, ed un grande presepe.

Sanremo, il dolore di Wilma Goich: la cantante racconta la scomparsa della figlia

Susanna Vianello era la figlia nata dall’unione di Wilma Goich ed Edoardo Vianello. Nata il 20 luglio del 1970, tre anni dopo il matrimonio dei suoi genitori, aveva una grandissima passione proprio per la musica. Il suo principale lavoro, però, era al di fuori dell’ambiente artistico. Infatti Susanna era responsabile di uno store di una catena di articoli per la casa, ma la stessa era impegnata anche in un centro turistico e soprattutto come speaker di una stazione radiofonica capitolina.

La sua vita però si è interrotta sul più bello. Infatti ad annunciare la sua scomparsa ci pensò attraverso un tweet il cugino e giornalista Andrea Vianello, ex direttore di Rai Tre. Infatti Susanna stava lottando con un tumore al polmone, che però quando scoperto era già in fase di metastasi. Una volta scoperta la diagnosi, il medico aveva dato a Susanna solamente 3-4 mesi di vita.