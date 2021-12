Corsa ai vaccini anti-Covid ma le dosi scarseggiano, Costa smentisce: “Nessuna difficoltà su scorte”

I cittadini italiani che non hanno ancora ricevuto la terza dose sono 6,1 milioni. Ma rispetto a venti giorni a sono 600mila in meno. L’obbligo del Super Green pass potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nel convincere molti diffidenti, insieme ai dati dell’andamento epidemiologico che registrano una ripresa dei contagi. Le somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale sono ormai più di 100 milioni. Adesso c’è il rischio che le dosi di Pfizer disponibili, circa 2,5 milioni, non bastino. E molti preferiscono fare la dose booster con il siero tedesco-americano, ma i tempi di attesa per riceverlo potrebbero essere di circa un mese.

Ema sul vaccino Pfizer ai bambini: “Dati rassicuranti negli USA”

Intanto i dati sulla sicurezza nella somministrazione del vaccino Pfizer nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni “sono rassicuranti”. A riferirlo è l’Ema, che ha anche evidenziato che “non sono emersi problemi di sicurezza dalle grandi campagne di vaccinazione sui bambini” compreso in questo gruppo di età “negli Stati Uniti”.

Negli ultimi giorni il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che entro il 31 dicembre sono 14 milioni le somministrazioni da completare per gli over 18, con oltre 20 milioni di dosi previste.

Andrea Costa smentisce: “Non ci sono difficoltà di approvvigionamento di Pfizer e Moderna”

“Non abbiamo alcuna difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento sia di Moderna sia di Pfizer. Le Regioni sono messe nelle condizioni di procedere rapidamente”, ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai Tre. L’organizzazione della campagna vaccinale, ha aggiunto, “ha dimostrato, in questi giorni, di essere in grado di somministrare un numero importante di vaccini. Proprio l’altro ieri abbiamo superato le 500mila somministrazioni giornaliere che ci eravamo dati come obiettivo da raggiungere nel primo periodo della campagna vaccinale. La struttura sta dimostrando che è in grado di procedere rapidamente”.